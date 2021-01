Tierhaltung : Hund wildert in Schalkenmehren

SCHALKENMEHREN Ortsbürgermeister Peter Hartogh erinnerte 2020 Bürger und Besucher an die Einhaltung der Leinenpflicht – die gewünschte Wirkung scheint auszubleiben.

Es steht fest: Hier war kein „Eifel-Wolf“ am Werk, sondern ein wildernder Hund hat in Schalkenmehren sein Unwesen getrieben und im Forst gejagt – mit traurigen Folgen.

In direkter Nähe zum Neubaugebiet wurde ein stark verletztes Reh beobachtet, dass immer wieder im Kreis herumlief und sich nicht entfernte, obwohl es im Wohngebiet angekommen war. Ein herbeigerufener Schalkenmehrener Jagdpächter stellte schließlich fest, dass das Tier an Kopf und Hinterteil stark verletzt war. Einwandfrei konnten die Verletzungen als Bisswunden identifiziert werden.

Bereits im letzten Jahr hat Hartogh einen entsprechenden Mahnruf veröffentlichen lassen, der auch in 2021 weiter gilt, und er ist direkt an Hundehalter gerichtet: „Für ein friedliches Miteinander gilt: Die Bedürfnisse Ihres Hundes mit den Ansprüchen anderer Menschen und Tiere in Einklang zu bringen, liegt in Ihrer Verantwortung als Hundeführer.“