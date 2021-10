Aktion : Vierbeiner im Einsatz für den guten Zweck

ULMEN Die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen gibt jedes Jahr Kalender für die „Aktion Unvergessen“ heraus. Dieses Jahr gab es ein Rekordergebnis. Und den neuen Kalender wird es auch bald geben.

Unvergessen: So heißt eine Aktion des Bundeswehr-Sozialwerks, mit der einsatzgeschädigte Soldatinnen und Soldaten, deren Familien oder Hinterbliebene unterstützt werden. Eine wichtige Aufgabe, die die Schule für Diensthundewesen der Bundeswehr in Ulmen unterstützt. Und zwar mithilfe der Vierbeiner. Denn die Schule legt seit vielen Jahren einen Hundekalender auf, aus dessen Verkaufserlös sie die „Aktion Unvergessen“ unterstützt. Zu sehen sind Bilder von Hundewelpen oder Diensthunden in Aktion, die in einem schulinternen Fotowettbewerb ausgesucht und zusammengestellt werden. Auch der Kalender 2022 wird demnächst erhältlich sein.