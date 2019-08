Volksfreund-Bike-Tag : Hunderte Bikes auf der Kelberger Bilderbuchstrecke (Fotos)

Geht in die Beine und macht glücklich: Hunderte Teilnehmer genossen den Volksfreund-Bike-Tag auf den Strecken in und um Kelberg. Foto: Vladi Nowakowski

Kelberg Ob mit purer Muskelkraft oder mit Unterstützung durch den Elektromotor am Fahrrad: Beim Volksfreund-Bike-Tag in und um Kelberg herum war der Weg das Ziel.

Zwischen dem Fritten- und Würstchenstand der Freiwilligen Feuerwehr Kelberg, der Live-Musik-Bühne, der Volksfreund-Hüpfburg und den langen Tischen mit Obst und Getränken, kommen bei Temperaturen um 28 Grad dementsprechend viele verschwitzte Radler an – aber alle tragen sie ein Lächeln im Gesicht.

„Der Bike-Tag ist ein schöner Erfolg“, sagt Markus Appelmann, Sat1-Moderator und Chef der Event-Agentur Inmedia, die den Raderlebnistag in und um Kelberg gemeinsam mit dem Trierischen Volksfreund am Sonntag veranstaltet. „Es haben sich rund 500 Teilnehmer angemeldet, aber auf der Strecke scheinen viel mehr unterwegs zu sein.“ Dafür möchte er sich gerne bedanken, sagt Appelmann: „Nicht nur beim Volksfreund, sondern auch für die große Unterstützung vonseiten der Menschen in dieser wunderschönen Region.“