Umwelt : Straßenmüll in der Eifel und kein Ende in Sicht

Straßenmüll in der Eifel und kein Ende in Sicht

Eifel Hunderte Tonnen Müll landet jährlich auf Rastplätzen und Schnellstraßen. Abfall den die Straßenmeistereien auf Kosten der Allgemeinheit einsammeln.

Plastikflaschen und Essensreste, alte Reifen, kaputte Fernseher, Ölkanister und Bauschutt — die Liste der Abfälle, die Menschen an den Eifeler Straßen hinterlassen ist lang. Vom privaten Hausmüll bis zum gewerblichen Sondermüll, heißt es bei den Landesbetrieben Mobilität (LBM) in Trier und Gerolstein, sei alles dabei. Und zwar in enormen Mengen. In den beiden Eifelkreisen haben die Straßenmeistereien 2020 nach Angaben des LBM 275 Tonnen Müll aufgesammelt und entsorgt. Im Trierer und Wittlicher Umland fielen an die 600 Tonnen an. Tendenz steigend.