Tierrettung : Hundezüchter wird zur Verantwortung gezogen

Bauler/Ahrweiler (red) Nach der Rettung von 136 Hunden aus schlechter Haltung in Bauler in der Verbandsgemeinde Adenau vergangene Woche bedankt sich der Landrat des Kreises Ahrweiler, Jürgen Pföhler, bei den beteiligten Tierschutzvereinen: „Die Vereine waren nicht nur sofort zur Zusammenarbeit mit dem Kreisveterinäramt bereit, sie haben auch wirklich großartigen Einsatz gezeigt, um die Tiere schnellstmöglich aus den schlimmen Zuständen zu befreien.“ Das Engagement der Vereine habe es möglich gemacht, die Hunde innerhalb weniger Stunden abzuholen und in Tierheimen unterzubringen.

Mitarbeiter und Ehrenamtler der Vereine hatten gemeinsam mit den Amtsveterinären des Kreises die 136 Hunde, davon 53 Welpen, aus dem Privathaus eines Züchters befreit. Die offenbar lange vernachlässigten Tiere werden derzeit vor Ort in den Tierheimen gepflegt und von Tierärzten behandelt.