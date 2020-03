Kommentar : Hut ab vor dieser Leistung!

Welch eine Meisterleistung, die binnen kürzester Zeit erreicht werden konnte: Was die Firmen aus der Region übers vergangene Wochenende geschafft haben, ist wohl beispiellos.

Um so schnell wie möglich eine Corona-Ambulanz in Daun ans Laufen zu kriegen, wurde nicht lange lamentiert, sondern einfach angepackt – im Interesse der Menschen in der Region.