„Ich möchte ein guter Seelsorger sein“ : Jonas Weller ist neuer Seelsorger in der Pfarreiengemeinschaft Gillenfeld

Jonas Weller ist 36 Jahre alt und in Piesport/Mosel (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufgewachsen. Nach dem Abitur am Landesmusik-Gymnasium Rheinland-Pfalz in Montabaur nahm er 2004 das Studium der Theologie und Philosophie am Priesterseminar in Trier auf. Zwei Semester absolvierte er in Wien.

Er war Praktikant und Diakon im saarländischen Nunkirchen-Büschfeld und nach der Priesterweihe in Trier (2011) Kaplan in Neuwied und Saarburg.

Seit 2017 hatte Jonas Weller eine halbe Stelle als Kooperator einer Pfarrei in Trier inne und promovierte parallel im Fachgebiet Neues Testament. Jonas Wellers Ernennung zum Doktor der Theologie ist für November geplant.