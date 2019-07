Dorfentwicklung : Ideen für die Dorfentwicklung

Daun (red) Die Verbandsgemeinde (VG) Daun bietet von August bis November an vier Terminen ein Qualifizierungsprogramm zum Thema Innenentwicklung an. Die VG-Verwaltung hat sich in den vergangenen Jahren verstärkt der Innenentwicklung gewidmet und bietet hier Unterstützung an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Daher bietet die VG im Rahmen des Projekts „VG Daun – resiliente Dörfer“ dieses Programm für Ehrenamtliche an. Interessierte bekommen Infos und Handlungsansätze, um sich in ihrem Dorf gezielt für die Innenentwicklung einsetzen zu können. Dies kann zum Beispiel bedeuten, den Kontakt zu Eigentümern von Leerständen und Baulücken zu suchen, als Lotse zu vorhandenen Förder- und Beratungsmöglichkeiten zu fungieren oder ein konkretes Projekt anzustoßen. Es erwartet die Teilnehmenden ein Programm mit inhaltlichen, methodischen und praktischen Bausteinen. Für die gemeinsame Arbeit bezogen aufs eigene Dorf steht ausreichend Raum zur Verfügung.