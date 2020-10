Stadtentwicklung : Noch mehr Ideen für den Viehmarkt

Hillesheim (red) Der Ideenwettbewerb zur Neugestaltung des Viehmarkts in Hillesheim geht in die Verlängerung. Das teilt der CDU-Stadtverband Hillesheim mit. Etliche Vorschläge seien bereits eingegangen. Doch wegen der steigenden Corona-Fallzahlen in der Vulkaneifel müsse man den Termin zur Präsenation der Ideen verschieben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken