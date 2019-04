Deutsche Küche, schickes Restaurant, Biertheke: Das gibt es „Zum Dubbes“. Was Kelberg lange gefehlt hat, haben Dirk und Nadja Dobias im ehemaligen „Hotel Zur Reichspost“ realisiert. Von Brigitte Bettscheider

Im Kopf hätten sie die Idee eines gastronomischen Betriebs schon eine ganze Weile gehabt, erzählen Dirk (52) und Nadja (47) Dobias. „Denn wir haben gerne Gäste, sind gerne in Gesellschaft und lieben gutes Essen“, sagen sie. Nun haben sie ihren Traum mitten in Kelberg in die Tat umgesetzt. Sind Pächter des Erdgeschosses der ehemaligen „Reichspost“, eines 100 Jahre alten historischen Gebäudes, dessen Besitzer zurzeit den darüber liegenden Hotelbereich renoviert und diesen auch selbst betreiben wird.

Das letzte Kapitel in der Geschichte der lange Zeit renommierten „Reichspost“ war vor drei Jahren mit der Schließung zu Ende gegangen; zuvor hatte der Landkreis Vulkaneifel eine Zeitlang Asylbewerber darin untergebracht.

Die „Reichspost“ heißt nun „Zum Dubbes“. In das Restaurant mit Bierstube und Saal für Versammlungen und Familienfeiern bringen Dirk und Nadja Dobias gastronomische Erfahrung ein – aus dem Bistrobereich der Tankstelle, deren Pächter der gelernte KFZ- und Flugzeugwartungsmechaniker Dirk Dobias von 1990 bis 2018 war, und aus ihren beiden Gästehäusern mit Ferienwohnungen und Pensionszimmern. Nicht zuletzt ist Dirk Dobias als drittes Kind eines Gastwirtsehepaars im damaligen Hotel „Zur Stadt Koblenz“ in unmittelbarer Nachbarschaft der „Reichspost“ geboren und hat in seinen ersten zehn Lebensjahren nach eigenem Bekunden die meiste Zeit in der Gaststube verbracht.

Daher rührt der Name „Dubbes“. Denn so hieß im Volksmund die „Stadt Koblenz“ zu Dobias’ Zeiten. Und es wurde und blieb der Rufname von Dirk Dobias. „Ist doch logisch und ist ein Markenzeichen“, erklärt er; dabei werden seine Lachgrübchen noch tiefer, als sie es ohnehin schon sind.

Auf der Speisekarte steht deutsche Küche mit Produkten aus der Region. „Unsere Gerichte sollen nicht abgehoben, sondern frisch und möglichst gesund sein“, betonen die beiden. Bei zwei Gerichten standen der Ort beziehungsweise der Wirt Pate: Das Schnitzel mit Spiegelei und Röstzwiebeln heißt „Kelberg“, der Spieß mit drei verschiedenen Fleischsorten auf Bratkartoffeln und gegrilltem Gemüse heißt „Dubbes“.

Und wenn die zweifachen Eltern Dirk und Nadja Dobias sagen, dass sie alle Generationen ansprechen möchten, meinen sie, dass sie Frühschoppen abhalten und Feier­abend­bier ausschenken, dass sie neben Knobelbecher und Skatspielkarten auch einen Dartautomaten haben, dass es eine Kinderkarte gibt und außer Cocktails auch Milchshakes im Angebot haben. Was aber im Cocktail „Devil Dubbes“ steckt, das verraten sie nicht.