Es bewegt sich mächtig was im Industrie- und Gewerbepark der Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum. Mehrere Firmen wie Semexo (Bild oben) und auch Agrarshop-online (Bild unten) haben Millionen in G große Neubauten investiert. Foto: TV/Mario Hübner

Wiesbaum Im Gewerbepark in Wiesbaum tut sich mächtig was: Zwei Firmen sind aus dem integrierten Existenzgründerzentrum in Neubauten eingezogen, ein Betrieb hat sich von außen angesiedelt, weitere Firmen haben erweitert.

Das Erscheinungsbild des Industrie- und Gewerbeparks (IGP) der Verbandsgemeinde Gerolstein in Wiesbaum hat sich in diesem Jahr mächtig verändert: Von den vier Unternehmen, die im Frühjahr gemeinsam Spatenstich feierten, sind bereits drei in ihre Neu- oder Erweiterungsbauten eingezogen.

Die Firma Agrarshop-Online hat Ende November ihre neue große Halle samt Bürotrakt an der Westseite des IGP in Betrieb genommen. Auf der anderen Seite des Gewerbegebiets (in Richtung Mirbach) steht bereits der Neubau der Firma Semexo. Lediglich der Anbau mit den Büros muss noch fertiggestellt werden. Übergangsweise wurden deshalb Bürocontainer aufgestellt.

Die Firma Mehrtec wird voraussichtlich im Januar mit ihrer neuen Halle fertig sein und aus dem Gründerzentrum Higis ausziehen. Die Firma PalNet hat ihre weitere Halle bereits fertiggestellt.

Darüber hinaus hat die Firma Rothschild ein Grundstück an den Baggerbetrieb Schleder, die dann aus der Ortslage Wiesbaum ins IGP zeihen wird.

Stefan Mertes, Wirtschaftsförderer der VG Gerolstein und Geschäftsführer des IGP, zeigt sich dementsprechend gut gelaunt: „2019 hat die ohnehin positive Entwicklung des IGP noch mal richtig Fahrt aufgenommen. Sehr erfreulich.“

Die mehrere Millionen Euro schweren Investitionen sorgen für Bewegung im Areal, da zwei der Firmen (Mehrtec und Semexo) aus dem integrierten Existenzgründerzentrum Higis ausgezogen sind und deshalb Kapazitäten für Nachmieter frei geworden sind. Ein Großteil derer ist aber direkt weiter vermarktet worden. Mertes berichtet: „Das Gastronomie-Unternehmen ,Der Teller´ hat sofort die ehemalige Semexo-Halle und einige Büros übernommen, da es bei dessen Neubauvorhaben zu Verzögerungen gekommen ist.“ Denn eigentlich wollte das Unternehmen des Hillesheimers Ben Schauster in diesem Jahr auf dem bereits erworbenen Grundstück des Flächenkomplexes in Richtung Mirbach eine eigene Halle und Büros hochziehen.

Im Gründerzentrum Higis sind derzeit gerade einmal fünf Prozent der verfügbaren Flächen frei, eine Halle von 130 sowie Büros mit insgesamt 170 Quadratmetern Fläche. Mertes sagt: „Seit gut drei Jahren haben wir keinen nennenswerten Mietausfälle mehr. Wir haben sehr verlässlicher Mieter. Es fluppt!“

Vom IGP/Higis haben sich bereits einige Fraktionen in des neuen Verbandsgemeinderates Gerolstein bei Besuchen ein Bild gemacht. Mertes berichtet: „Ich denke, es hat ihnen gefallen, was sie gesehen haben. Einige, wie der Gerolsteiner CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus Schildgen, waren regelrecht angetan von der Entwicklung und dem, was hier auf die Beine gestellt wurde.“

Die positive Entwicklung, insbesondere in diesem Jahr, zeigt aber auch die Grenzen auf: Abzüglich der optionierten Erweiterungsflächen einiger Firmen sind nur noch drei bebaubare Parzellen im IGP frei, allesamt im Areal in Richtung Mirbach. Daher kommt die Diskussion um die Erweiterung des IGP früher auf die Tagesordnung als geplant. Seit zwei Jahren führt der Zweckverband als maßgebliches Entscheidungsgremium des Gewerbeparks Gespräche mit Landwirten, um Grundstücke in Richtung Wiesbaum zu erwerben. Herausgekommen ist ein Kompromiss. Mertes: „Der Zweckverband hat zwei Grundstück gekauft, über eine dritte Parzelle sind wir im Gespräch, alles in allem 30 000 Quadratmeter. Jetzt versuchen wir über eine Teilumwidmung der angrenzenden Ausgleichsfläche noch auf 50 000 Quadratmetern zu kommen. Mehr ist aber wohl nicht drin, da die Landwirte nicht mehr abgeben wollen.“

