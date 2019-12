Gericht : Zum Kauf des Schulhefts Drogen und Waffen eingesteckt

Trier Ein 38-Jähriger aus der Eifel steht wegen des Handels mit Drogen vor dem Landgericht Trier. Seine Chancen auf einen Freispruch sind gesunken, nachdem ein Zeuge nicht zu finden ist.

Die Polizei hat im November 2016 bei einer Verkehrskontrolle in Daun in einem Auto größere Mengen Drogen gefunden. Dazu stellte sie zwei Luftgewehre mit Munition, einen Schlagstock und zwei Messer sicher. Der Fahrer des Wagens, P., stand unter Drogeneinfluss. Mit im Auto befand sich seine damalige Freundin R. sowie seine Stieftochter. Mit dieser wollte P. ein Schulheft kaufen, als er angehalten wurde. In der Wohnung des damaligen Paares in Darscheid fand die Polizei zudem Amphetamine. R. wurde im Dezember vergangenes Jahr wegen Beihilfe zum Drogenhandel zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten verurteilt. Das Urteil ist rechtskräftig.