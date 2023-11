Zweite Chance für kaputte Sachen Reparaturcafé Daun - Löten statt links liegen lassen, nähen statt neu kaufen

Mittwoch, 14 Uhr: Im Reparaturcafé des DRK-Kreisverbands in der Leopoldstraße in Daun ist schon richtig was los. Mehr als eine Handvoll Besucher will sich helfen lassen, in den kommenden zwei Stunden werden es mehr als ein Dutzend sein. An den beiden Tischen links versucht Julian Lüdorf, einen Kaffeevollautomaten wieder in Gang zu setzen, daneben haucht Tüftler Dieter Kaulhausen mit dem Lötkolben einer defekten Musik-Kompakt-Anlage wieder Leben ein. „Läuft!“ sagt er zufrieden und gibt das Gerät seinem Besitzer zurück.