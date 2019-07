Freizeit : Das digitale Angebot der Kreisbibliothek nutzen

Daun (red) An 365 Tagen im Jahr, rund um die Uhr E-Books, E-Paper, E-Videos und E-Audios downloaden, wo immer man gerade ist: Das ermöglicht die Onleihe der Kreisbibliothek in Trägerschaft des Landkreises Vulkaneifel.

Für viele gehört gerade in der Urlaubszeit ein gutes Buch zur Entspannung dazu. Da versucht man gerne in dem prall gefüllten Urlaubskoffer noch ein paar Bücher unterzubringen. Welche passen noch in den Koffer, welche Bücher muss man dann doch letztentlich zu Hause lassen? Mit diesen Fragen müssen sich Nutzer der Onleihe der Kreisbibliothek nicht mehr beschäftigen.