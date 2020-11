Corona-Pandemie : 16 weitere Infektionen mit dem Coronavirus im Vulkaneifelkreis

16.11.2020, Baden-Württemberg, Stuttgart: Eine Ärztin hält während der Vorstellung des PCR Corona-Schnelltests Rhonda des Freiburger Medizintechnik-Startups Spindiag und des Hahn-Schickard-Insituts für Mikrosystemanalyse, das von der Landesregierung mit sechs Millionen Euro gefördert wurde eine Teststäbchen in der Hand. In dem mobilen Testsystem, das zum Beispiel in Notaufnahmen eingesetzt wird, können zwei Proben innerhalb von 45 Minuten untersucht werden. Foto: Sebastian Gollnow/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Sebastian Gollnow