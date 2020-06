Corona-Pandemie : Keine neuen Infektionen

ARCHIV - 30.03.2020, Sachsen, Plauen: Proben für Corona-Tests werden im Diagnosticum-Labor in Plauen für die weitere Untersuchung vorbereitet. Nach einem Corona-Reihentest von rund 1000 Menschen im Landkreis Aurich und in der Stadt Emden sollen am 08.05.2020 erste Ergebnisse bekannt gegeben werden. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Hendrik Schmidt