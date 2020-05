Corona-Pandemie : Keine weitere Neuansteckung im Vulkaneifelkreis

Daun Im Vulkaneifelkreis bleibt die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen weiter stabil. Am gestrigen Mittwoch wurde dem Kreisgesundheitsamt kein neuer Fall gemeldet.

Derzeit werden fünf Patienten stationär in einem Krankenhaus behandelt - Personen befinden sich in stationärer Behandlung im Marienhaus Klinikum Eifel St.-Elisabeth in Gerolstein und eine weitere Person im Krankenhaus Maria Hilf in Daun.