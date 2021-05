Covid-19 : Im Vulkaneifelkreis steigt die Inzidenz auf 75,9

Foto: dpa/Paul Sancya

Daun/Stadtkyll 86 Menschen sind aktuell im Vulkaneifelkreis mit dem Coronavirus infiziert. Das teilt die Kreisverwaltung am Donnerstag, 13. Mai, mit. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert stieg von 57,7 am Mittwoch auf 75,9 am Donnerstag (Rheinland-Pfalz: 83).

