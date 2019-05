Der große Rüde Yuma ist sichtlich aufgeregt. Er läuft hin und her, trinkt noch ein wenig Wasser und wartet auf seinen Einsatz im Wald oberhalb von Birresborn. „Er weiß genau, was los ist“, sagt seine Halterin Carina Niesen. Denn, nur wenn es zur Übung oder zu einem richtigen Einsatz dann geht, dann trägt sie die gelbe Warnweste der Suchhundegruppe Vulkaneifel und den zugehörigen Rucksack. Auch der heutige Begleiter des Teams, Uwe Lukas, trägt die signalgelbe Jacke und hat seinen Rucksack mit Erste-Hilfe-Ausrüstung für Tier und Mensch, zwei Helmen, Funkgerät und weiterem Zubehör dabei.

Dann geht es endlich los. Yuma riecht am Auto von Dietmar Thome, den es heute zu suchen gilt, an der Duftprobe. Das sind meist Haare. „Die Hunde können alles aufspüren, was Haare hat“, sagt Lukas. Denn dort gibt es Schuppen, die den für die Spürnasen interessanten Duft an sich haben. Also können die sogenannten Mantrailer-Hunde auch als Pettrailer, also als Tiersucher, arbeiten.

Doch heute geht es um einen Menschen. Der dreijährige Rüde, der seine Ausbildung durchlaufen und in wenigen Wochen seine Prüfung absolvieren wird, läuft ein paar Mal hin und her und scheint dann die Fährte gefunden zu haben. Zielstrebig läuft er einen Waldweg hinauf und biegt dann ab. Carina Niesen muss sich beeilen, um mit dem großen Hund, der zur französischen Rasse Beauceron gehört, mitzuhalten. Nach Möglichkeit stört sie den Hund nicht bei seiner Suche. Und schon hat Yuma es geschafft. Er findet den Mann in einem kleinen Schuppen. Natürlich gibt es bei diesem Erfolg ein Leckerli. Und endlich auch das geliebte Plastikschweinchen. Yuma läuft freudig hin und her, während das Grunzen des Schweinchens zu hören ist.

Um nicht nur bei den Übungen suchen zu dürfen, sondern auch im Ernstfall, müssen die Suchhundeteams eine zweijährige Ausbildung absolvieren. Die Hunde können schon mit zwölf Wochen spielerisch damit beginnen, sagt Lukas. Yuma hat mit 16 Wochen mit der Ausbildung begonnen. Bei ihm war früh klar, dass er sich für solche Einsätze eignet, denn er hatte von klein auf Spaß daran, Dinge aufzuspüren. Bei Einsätzen, bei denen eine vermisste Person gefunden werden soll, arbeiten die Teams in der Vulkaneifel manchmal auch mit anderen Teams wie zum Beispiel des DRK oder des THW zusammen. Angefordert werden sie meist von Polizei oder Feuerwehr.

Dennoch gibt es Unterschiede zwischen den unterschiedlichen Organisationen. Wie Uwe Lukas, der früher bei der Berufsfeuerwehr gearbeitet hat, sagt, werde bei anderen Staffeln, die Ausbildung nur anerkannt, wenn sie in der entsprechenden Staffel absolviert wurde. Komme man in ein anderes Team, zum Beispiel durch einen Umzug, müsse die Ausbildung in vollen Umfang neu gemacht werden. Für Uwe Lukas und Carina Niesen ergibt das keinen Sinn. Bei der privaten Suchhundegruppe ist das anders, ausgebildete Suchhundeteams sind bei der Gruppe willkommen.

Auch die Tiersuche, gibt es so bei den meisten anderen Staffeln nicht. Oft werde die Nase gerümpft oder behauptet, dass die Hunde nicht mehr bei der Menschensuche einsetzbar seien, sagt Carina Niesen. Doch dem Hund sei es letztendlich egal, ob er Mensch oder Tier sucht. Hilfreich seien die sogenannten Pettrailer zum Beispiel auch, bei einem Reitunfall, wenn das Pferd ohne Reiter zum Stall zurückkehrt. Dann können die Pettrailer die Spur zurück verfolgen.

Finanziert wird die Staffel durch gelegentliche Spenden oder Sponsoren. „Das meiste finanzieren wir aber selber“, sagt Lukas. Und mit der ganzen technischen Ausrüstung wie Funkgeräten, Drohne, Erste-Hilfe-Sets, GPS und vielem mehr, ist es ein eher teures Hobby.

„Ich möchte etwas sinnvolles mit meinem Hund machen“, begründet Carina Niesen ihr Engagement. Yuma gehört zu einer Rasse, die viel Bewegung braucht und gefordert werden möchte. Daher biete sich die Arbeit bei der Hundestaffel an. „Und wenn ich dadurch ein Menschenleben, oder ein Tier rette, hat es sich schon gelohnt“. Uwe Lukas möchte als Vorruheständler gerne an seine Erfahrungen bei der Berufsfeuerwehr anknüpfen – und diese weitergeben.

Nach dem Einsatz ist Yuma wieder deutlich entspannter, aber darf noch etwas herumtoben. „Er muss nicht nur gehorchen, abseits der Arbeit darf er einfach Hund sein“, sagt Carina Niesen, für die ihr agiler Hund auch ein tägliches Fitnesstraining bedeutet.

FOTO: TV / Nora John