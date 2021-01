Bitburg/Daun/Gerolstein/Prüm : Impfbereitschaft ist hoch bei Eifeler Klinikpersonal

80 Prozent und mehr wollen die Spritze: Die Impfbereitschaft des Eifeler Klinikpersonals gegen Covid-19 ist hoch. Foto: dpa Foto: dpa/Emrah Gurel

Bitburg/Daun/Gerolstein/Prüm Die Impfbereitschaft des pflegerisch-medizinischen Personals in den vier Eifeler Krankenhäusern ist hoch. Während vom Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun bereits 270 Beschäftigte im Impfzentrum in Hillesheim ihre erste Dosis erhalten haben, stehen für das Personal der Marienhaus-Klinik Eifel in Bitburg und Gerolstein und sowie des Krankenhauses Prüm die Termine noch an.

Laut Marienhaus-Sprecher Heribert Frieling dürfte es „Ende nächster Woche“ soweit sein. Er sagte: „Wir nutzen die Infrastruktur des Impfzentrums in Bitburg, wo unsere Betriebsärzte unsere Beschäftigten impfen werden.“ Die Impfbereitschaft in den beiden Häusern liege bei rund 80 Prozent.

Zunächst stünden 300 Impfdosen bereit. Auch beim Krankenhauspersonals werde, wie in der Bevölkerung, nach Priorität vorgegangen. Frieling: „Zunächst kommen diejenigen an die Reihe, die besonders gefährdet sind, also mit Covid-19-Patienten zu tun haben, auf der Intensivstation oder der zentralen Notaufnahme arbeiten. Später dann alle anderen.“