Corona : Impfen ohne Termin in Hillesheim

Foto: dpa/Jörg Carstensen

Daun/Hillesheim Die Impfstelle Vulkaneifel in Hillesheim bietet am Freitag, 7. Januar, und am Samstag, 8. Januar, jeweils von 8.15 bis 15 Uhr ein Impfen ohne Termin an. In der Markthalle könne es aber zu kurzen Wartezeiten kommen, teilt die Kreisverwarltung mit, da Bürgerinnen und Bürger mit festem Termin für diese Tage bevorzugt würden.

