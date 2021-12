Corona : Kreis weitet Impfangebot aus

Hillesheim/Daun Die Kreisverwaltung zieht eine positive erste Bilanz der Wiedereröffnung des Impfzentrums in Hillesheim. Wegen der großen Nachfrage wird auch an den Sonntagen vor Weihnachten geimpft. Termine für Januar und Februar sind in Vorbereitung.

Impfzentren, Impfbusse, Hausärzte und Krankenhäuser: In der Region Trier gibt es verschiedene Möglichkeiten, um eine Impfung gegen das Coronavirus zu erhalten. Impfbusse hatten nach der Schließung des Impfzentrums in Hillesheim auch den Kreis Vulkaneifel angesteuert, gerieten aber nicht als „Werbeträger“ für den Kampf gegen die Pandemie, gab es doch teilweise chaotische Szenen.

Impfbus-Termine gibt es vorerst nicht für die Vulkaneifel, die Kreisverwaltung hat aus dem großen Andrang den Schluss gezogen, dass eine Erweiterung des öffentlichen Impfangebots unverzichtbar ist.

Info I Zweitimpfung muss fünf Monate her sein Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass Auffrischungsimpfungen grundsätzlich fünf Monate nach der Zweitimpfung sowie vier Wochen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson durchgeführt werden können. Sollte die Zweitimpfung zum Zeitpunkt des vereinbarten Impftermins noch keine fünf Monate zurückliegen, wird gebeten, diesen zu stornieren, da die Impfung nicht vorgenommen werden kann. Die Stornierung ist über einen Link, der in der Bestätigungsmail enthalten ist, möglich. Dort besteht auch die Möglichkeit, einen alternativen Impftermin auszuwählen.

Zurück zu Bewährtem, heißt es deshalb seit Kurzem, denn seit dem 2. Dezember gibt es die Möglichkeit, sich an drei Tagen in der Woche in der „Impfstelle des Landkreises Vulkan­eifel“ in der Markt- und Messehalle in Hillesheim impfen zu lassen. Sie war schon zuvor die zentrale Impf-Anlaufstelle im Kreis, in achteinhalb Monaten wurden dort bis Ende September 54 000 Impfungen verabreicht. Nach der Wiedereröffnung sind nach Mitteilung der Kreisverwaltung 1815 Erst-, Zweit- und oder Booster-Impfungen hinzugekommen. Die ersten Erfahrungen nach der Wiedereröffnung: Der Start in der neu aufgebauten kommunalen Impfstelle sei reibungslos verlaufen, „kurze Wartezeiten, zufriedene Impflinge und hoch motivierte Mitarbeiter“ hätten das möglich gemacht.

Dieter Schmitz, Impfkoordinator des Kreises, freut sich, wieder auf eine „tolle Mannschaft“ bauen zu können: „Das bewährte Team aus Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung, des Reisebüros Krebs-Linden, ergänzt um medizinische Fachkräfte, hat sich entschieden, die erfolgreiche Arbeit in Hillesheim fortzusetzen und die Impfkampagne tatkräftig zu unterstützen.“ Und weitere Unterstützung ist in Sicht: „Im Gesundheitsamt sind bereits wieder Soldaten eingesetzt, und wir haben auch beantragt, dass die Bundeswehr wieder mit in die Impfstelle kommt. Ich bin auch zuversichtlich, dass es genehmigt wird“, erklärt Schmitz, der sich nicht nur ums Impfen kümmert, sondern auch Leiter der Abteilung Struktur- und Kreisentwicklung in der Kreisverwaltung ist.

Die Entscheidung, vorwiegend am Ende der Woche und am Wochenende zu impfen und dies über eine Terminvergabe zu regeln, sei richtig, betont der Impfkoordinator. „Der Wunschtermin ist frei wählbar, und so haben auch Berufstätige die Möglichkeit, sich einfach und flexibel impfen zu lassen.“ Auch wenn mit der Impfstelle das Angebot erweitert worden ist, sei der „Impfdruck nach wie vor sehr hoch“, berichtet der Koordinator.

Die Kreisverwaltung reagiert auf die hohe Nachfrage und hat das Impfangebot ausgeweitet. So wird auch an den beiden verbleibenden Adventssonntagen (12. und 19. Dezember) geimpft. In der Weihnachtswoche sind Impfungen ausschließlich am 23. Dezember möglich. Nach Weihnachten wird das Impfangebot auf vier Tage (27. bis 30. Dezember, jeweils von 8.15 bis 16.15 Uhr) ausgeweitet. Für Januar und Februar sind laut Impfkoordinator weitere Termine in der Vorbereitung.

Auch Mediziner Carsten Schnieder, der das Hausärztliche Versorgungszentrum in Daun betreibt, berichtet von einer nach wie vor enorm hohen Nachfrage nach Impfterminen, „auch was Erstimpfungen angeht“. Um des Andrangs Herr zu werden, hat er zusätzlich Personal eingestellt, um das Impfangebot und den normalen Praxisbetrieb stemmen zu können. Mittlerweile reiche das Einzugsgebiet bis nach Koblenz und Trier. Bemerkenswert: „Viele Kinder und Jugendliche kommen zu uns zum Impfen, weil es ein solches Angebot rund um ihre Wohnorte nicht gibt.“

Was hält Schnieder davon, dass auch Zahn- und Tierärzte sowie Apothekerinnen und Apotheker impfen sollen: „Die Qualifikation dazu haben sicher alle. Ich sehe dann allerdings Probleme auf uns zukommen, was die Verteilung des Impfstoffs angeht, wenn noch weiter jede Menge Anlaufstellen hinzukommen.“