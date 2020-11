Corona : Kommt Impfzentrum nach Hillesheim?

In der Hillesheimer Markthalle ist bereits eine Corona-Ambulanz untergebracht. Nun könnte dort auch das Impfzentrum für den Kreis Vulkaneifel angesiedelt werden. Foto: Vladi Nowakowski

Daun/Hillesheim Neben der dort bereits existierenden Corona-Ambulanz könnte in der Markt- und Messehalle in Hillesheim auch das Impfzentrum für den Kreis Vulkaneifel eingerichtet werden. Mit dem Vorschlag wird sich der Kreisausschuss in seiner nächsten Sitzung beschäftigen.

In Rheinland-Pfalz werden 36 Impfzentren eingerichtet – eines davon im Landkreis Vulkaneifel. Im wöchentlichen Überblick über die Corona-Lage im Kreis hatte Landrat Heinz-Peter Thiel am vergangenen Montag erklärt, es könnten zwar auch kreisübergreifende Zentren geschaffen werden, aber für die Vulkaneifel solle ein eigenes Impfzentrum aufbauen werden. Eine Entscheidung, wo das angesiedelt werden könnte, solle bis Mitte Dezember fallen, hatte Thiel erklärt.

Aber nun läuft es darauf hinaus, dass Hillesheim Standort für das Zentrum werden soll. Und zwar in der Markt- und Messehalle, die zwar schon eine Corona-Ambulanz beherbergt, aber offenbar noch Platz für eine weitere Einrichtung bietet. Thiel will den Standort Hillesheim dem Kreisausschuss vorschlagen, der dann Anfang Dezember darüber entscheiden soll.

Info Corona aktuell Das Gesundheitsamt hat am Freitag 15 weitere bestätigte Corona-Neuinfektionen gemeldet. Die Anzahl der bisher positiv auf das Corona-Virus getesteten Personen mit Wohnsitz im Kreis erhöht sich somit auf insgesamt 541 Personen. Aus der häuslichen Isolation/ Quarantäne konnten nach den Richtlinien des RKI als genesen bislang insgesamt 321 Personen entlassen werden. Stand Freitag, 14 Uhr, sind 212 Personen an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 16 Personen in stationärer Behandlung. Seit Beginn der Pandemie gibt es bisher acht Todesfälle zu beklagen. Insgesamt gab es im Kreis Vulkaneifel in den vergangenen sieben Tagen 88 Neuinfektionen. Der Inzidenzwert (Fälle der letzten 7 Tage/100 000 Einwohner) im Kreis Vulkaneifel liegt somit bei 145,1.

Es ist nun gut acht Monate her, dass im Kreis Vulkaneifel nach dem Auftreten der ersten Corona-Fälle mit der Schaffung von zwei Ambulanzen eine Infrastruktur aufgebaut wurde, mit der vermieden werden sollte, dass immer höhere Fallzahlen Krankenhäuser und Arztpraxen überfordern würden.

Binnen kurzer Zeit entstanden in einem früheren Restaurant in der Dauner Innenstadt und in der Martkhalle in Hillesheim medizinische Untersuchungsräume. Lange blieb es dort verhältnismäßig ruhig, im Kreis war die Lage überschaubar, teilweise wurden über längere Zeiträume keine neuen Infektionen gemeldet. Was sich aber deutlich geändert hat: Am Donnerstag lag die sogenannte 7-Tage-Inzidenz (Fälle der letzten sieben Tage auf 100 000 Einwohner) im Kreis bei 145.

Das Gesundheitsamt arbeitet am Anschlag, Unterstützung kommt von der örtlichen Bundeswehr, mittlerweile sind 24 Soldaten an mehreren Stellen – wie dem besonders betroffenen Seniorenheim in Mehren und im Maria-Hilf-Krankenhaus Daun – im Einsatz. Und auch die Ambulanzen haben weitere Aufgaben übernommen. Statt wie vom Land empfohlen, ein Testzentrum an einem Krankenhaus anzusiedeln, hat man sich im Kreis Vulkaneifel dazu entschlossen, dass die beiden Ambulanzen diese Funktion übernehmen.

Was bedeutet das konkret? „Wir machen Abstriche von Patienten, die keine Symptome haben und vor der Einlieferung ins Krankenhaus, einer Reha-Einrichtung oder einem Pflegeheim stehen“, erklärt Carsten Schnieder. Der Mediziner aus Birresborn betreibt mit seinem Team des Hausärztlichen Versorgungszentrums (HVZ) Daun die Corona-Ambulanz in der Kreis­stadt. „Solche Tests sind mittlerweile obligatorisch. Bislang gehörte das zu den Aufgaben des Gesundheitsamts, das aber mittlerweile mehr als genug zu tun hat. Um es zu entlasten, fungieren wir in Daun und die Kollegen in Hillesheim nun als Testzentren.“ Schnieder versteht die Verteilung der Aufgaben auf mehrere Schultern als „solidarische Hilfe“ und begrüßt, dass man sich für die dezentrale Variante entschieden hat. „Die Lösung finde ich gut, weil der Kreis dabei auf die beiden bewährten Einrichtungen baut. So folgt man dem bislang ja schon von Anfang an verfolgten Ansatz, potentiell infektiöse Patienten so weit wie möglich aus den Krankenhäusern rauszuhalten.“ Die Ambulanzen testen nun auch Reiserückkehrer.

„Natürlich haben wir seit einiger Zeit deutlich mehr zu tun als im Sommer, haben aber bislang alles mit der eigenen Mannschaft geschafft und werden auch die zusätzlichen Aufgaben meistern“, ist Schnieder zuversichtlich. Die angespannte Corona-Lage in Deutschland ist für ihn keine Überraschung, „die Virologen hatten ja schon im Frühjahr eine zweite und dritte Welle für Herbst und Winter angekündigt“.

Im März wurde das Schild für die erste Corona-Ambulanz des Kreises in der Dauner Innenstadt angebracht. Wie lange sie noch gebraucht wird, ist derzeit schwer einschätzbar. Foto: TV/Mario Hüner