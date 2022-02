Corona : Impfstelle in Hillesheim erwartet erste Novavax-Lieferung für die Vulkaneifel

Auch in Hillesheim sollen bald Menschen mit dem neuen Impfstoff Novavax gegen das Coronavirus geimpft werden. Foto: dpa/Alastair Grant

Hillesheim/Daun Eine Terminvereinbarung ist unbedingt erforderlich: Die zentrale Anlaufstelle in Hillesheim bietet am 26. Februar Corona-Impfungen mit dem neuen Vakzin Novavax an.