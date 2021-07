Corona : Impfzentrum hilft Menschen aus dem Nachbarkreis Ahrweiler

Hat gar nicht wehgetan: Inge Schwechel aus Gerolstein bei der Impfung im Impfzentrum in der Hillesheimer Markt- und Messehalle. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Hillesheim Einrichtung in Hillesheim ändert ab August die Öffnungszeiten und bietet zudem besonderen Service für die Hochwasseropfer aus der Nachbarschaft an.

Das Landesimpfzetrum in Hillesheim passt sich der aktuellen Situation an und ist so erstens nun auch für Menschen aus dem von der Flut besonders gebeutelten Landkreis Ahrweiler geöffnet. Zweitens reduziert es seine Öffnungszeiten – in Folge der überdurchschnittlich hohen Impfquote im Landkreis Vulkaneifel und der allgemein zurückgehenden Impfbereitschaft.

Laut Verwaltung wurden bereits rund 200 Menschen aus dem Landkreis Ahweiler im Landesimpfzentrum Vulkaneifel in Hillesheim geimpft. Zudem soll noch besser auf die Nachbarn und die Menschen im Kreis zugegangen werden. Kreissprecherin Vernea Bernardy sagte auf TV-Anfrage: „Ein mobiles Impfangebot geht diese Woche noch an den Start. Dieses wird sowohl im Landkreis Vulkaneifel selbst, als auch im Landkreis Ahrweiler zum Einsatz kommen.“

Interessenten aus dem Landkreis Ahrweiler werden gebeten, zu den Öffnungszeiten im Impfzentrum vorzu­sprechen. Wenn möglich, wird um eine kurze vorherige Information per Telefon oder Mail (siehe unten) gebeten. Bernardy sagt: „Gerne übernehmen wir wie alle anderen be­nachbarten Impfzentren aufgrund der aktuellen Situation im Landkreis Ahr­weiler ebenfalls die noch ausstehenden Impfungen.“

Ab August ist das Impfzentrum in Hillesheim jeweils ab morgens 8.15 Uhr geöffnet: und zwar am Montag, 2. August, bis 14, am Dienstag 3. August, bis 16 Uhr, am 4. August bis 14 Uhr, am 5. August bis 15 Uhr, am 6. August bis 16 Uhr sowie am 7. August bis 15 Uhr.

Nach einer Woche Schließung öffnet es dann ausschließlich nur noch samstags (von 8.15 Uhr bis 12.30 Uhr): und zwar am 14., 21. und 28. August sowie am 4. und 11. September.

Alle vorgesehenen Impfungen werden wie terminiert angeboten. Als Impfstof­fe stehen Biontech und AstraZeneca zur Auswahl. Die Verwaltung weist daraufhin: „Nach entsprechender Anmel­dung ist auch eine Impfung mit anderen Impfstoffen möglich.“

Insgesamt wurden bis Ende Juli mehr als 26 000 Menschen im Lan­desimpfzentrum Vulkaneifel gegen das Coronavirus geimpft, dabei wurden 48 000 Impfdosen verabreicht.

Aktuell werden im Landesimpfzentrum Hillesheim zwischen 150 und 200 Impfungen am Tag verabreicht. In Spitenzeiten waren es bis zu 500 Impfungen am Tag.

Das Impfzentrum Vulkaneifel besteht nach den derzeitigen Planungen des Landes noch bis Ende September. Sofern eine Imp­fung im Impfzentrum erfolgte, kann dort auch der digita­len Nachweis abgeholt werden. Noch nicht geimpfte Personen können Impftermine über die zentrale Terminver­gabe des Landes Rheinland-Pfalz unter https://impftermin.rlp.de/ bzw. telefonisch unter 0800-5758100 vereinbaren.