Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Pandemie : Termine im Hillesheimer Impfzentrum wegen Engpass beim Impfstoff abgesagt

Sie arbeiten mit einem wertvollen Gut: Apothekerin Sophie Scheppe (vorn) und Medizinstudentin Paulina Laux bereiten die Spritzen vor. Foto: TV/Stephan Sartoris

Daun/Hillesheim Im Impfzentrum des Landkreises Vulkaneifel in Hillesheim sind alle Termine am Mittwoch und Samstag dieser Woche abgesagt worden, weil es an Impfdosen fehlt. Die Zahl der Neuinfektionen steigt leicht an.