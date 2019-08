Dorfentwicklung : Jetzt wird wieder geschafft

Jetzt ist erst mal Schluss mit Feiern: Bis zum Winter soll das neue Gemeindehaus des Gold-Dorfes Basberg komplett fertiggestellt sein, kündigt Ortsbürgermeister Jojo Diederichs an. Foto: Vladi Nowakowski

Basberg In Basberg ist nach dem Bundessieg im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ und vielen Feiern vorübergehend Ruhe eingekehrt. Gut so, denn das Bürgerhaus soll fertig werden.

Die nicht enden wollende Feier war größtenteils dem Umstand geschuldet, dass die Entscheidung der Jury mitten in die Ferienzeit fiel. „Immer wenn Basberger aus ihrem Urlaub zurückkamen, startete die Party neu.“

Ein großes Grillfest, an dem alle Bewohner teilnehmen können, werde wohl noch folgen, sagt Diederichs. „Ein Termin steht noch nicht – aber wir haben jetzt erst einmal Zeit und Muße, um das neue Bürgerhaus fertigzubauen.“

Und das Schönste ist: Der Sieg im bundesweiten Wettstreit der Dörfer spült unverhofft 15 000 Euro in die Gemeindekasse, die für eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Bürgerhauses verwendet werden sollen. „Die Anlage können wir nun in Eigenregie bauen lassen“, freut sich der Ortsbürgermeister. Wegen des geringen Stromverbrauchs der öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde habe der regionale Versorger die Installation auf dem 218 Quadratmeter großen Dach des Neubaus abgelehnt. „Das hätte sich für die nicht rentiert“, sagt Diederichs. „Doch wir können mit den rund 20 000 Kilowattstunden, die wir mit der Photovoltaik-Anlage produzieren, sowohl das neue Gemeindehaus als auch die komplette Straßenbeleuchtung autark betreiben.“

Im Winter soll der Neubau fertig sein, veranschlagt wurden Gesamtkosten von 265 000 Euro – doch nun werden es etwas mehr: „Auf Anordnung des Statikers müssen noch einige Änderungen erfolgen, deren Kosten sich noch nicht beziffern lassen. Wir bleiben aber im Rahmen“, erklärt Diederichs. Ansonsten bleiben noch Restarbeiten in der neuen guten Stube Basbergs, für die die Bürger mehr als 2500 ehrenamtliche Stunden abgeleistet haben: Hier und da werden noch Fliesen verlegt, Türen eingebaut, die Küche muss noch installiert werden und der Thekenbereich im großen Raum steht noch nicht.

„Nach all der Aufregung der vergangenen Wochen können wir all das in Ruhe angehen“, sagt Diederichs.