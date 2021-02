Blaulicht : Polizei überwältigt in Birresborn Gesuchten mit Elektroschocker

Ein Polizeibeamter zeigt bei einem Pressetermin in Mainz die Handhabung einer Elektroimpulswaffe (Taser). Foto: Paul Zinken/dpa Foto: dpa/Paul Zinken

Birresborn (red) Anfang Januar wurde in einem Supermarkt in Gerolstein ein Mann in einer Warteschlange mit einer Schnapsflasche niedergeschlagen (der TV berichtete). Nun ist der Polizei in Birresborn ein Fahndungserfolg in dem Fall gelungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Gerolstein hat am Mittwochabend, 10. Februar, einen 34-Jährigen festgenommen, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde, weil vermutet wird, dass es sich um den schlagenden Mann aus dem Supermarkt handelt. Weil der Verdächtigte Widerstand leistete, benutzten die Beamten bei seiner Festnahme einen sogenannten Taser – eine Elektroimpulswaffe, die im Einsatz in Gefahrenlagen eingesetzt wird, um Personen außer Gefecht zu setzen.

Gegen 18.35 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung in Birresborn ein Auto aufgefallen. Durch Ermittlungen wurde vermutet, dass der Gesuchte sich in diesem Fahrzeug befinden könnte. Der Polizei gelang es, das Fahrzeug anzuhalten, um die Insassen zu überprüfen. Bei dem Beifahrer handelte es sich offenbar um den Gesuchten. Wegen der bisherigen Ermittlungen hatte das Amtsgericht Trier auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier bereits einen U-Haftbefehl gegen den 34-jährigen Wohnsitzlosen erlassen.

Bei der Festnahme wehrte sich der gesuchte Mann so stark, dass eine zweite Streifenwagenbesatzung zur Unterstützung angefordert werden musste. Erst nach dem Tasereinsatz, konnte der 34-Jährige überwältigt und schließlich auch festgenommen werden.