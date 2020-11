Adventszeit : Darscheid ermitteilt den Adventsmeister

Darscheid/Hörscheid Heimatverein Darscheid-Hörscheid gestaltet seine Adventsmeisterschaft als Kalender. Zum Heiligabend steht der Sieger fest.

(red/sts) 2020 war auch für die Bewohner von Darscheid und Hörscheid ein besonderes Jahr, in dem Corona das Dorf-, Vereins- und Familienleben beeinflusst hat. So konnten auch einige geplante Aktionen oder Festivitäten des Heimatvereins Darscheid-Hörscheid nicht ausgerichtet werden. Die Adventszeit war in den vergangenen Jahren stets von gemeinschaftlichen Aktionen und Zusammenkünften geprägt, was in diesem Jahr aber so nicht möglich sein wird.