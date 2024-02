Trotz abgelehntem Stadthaushalt Aus Spielplatz wird Stadtgarten – Projekt in Daun geht endlich weiter

Für die Projekte, die 2023 umgesetzt werden sollten, hatte die Stadt Banner an den jeweiligen Standorten anbringen lassen. An der Junior Uni, die im Dezember eröffnet wurde, am Wohnmobilplatz an der Lieser, der ebenfalls seit Dezember in Betrieb ist, und am Spielplatz an der Trierer Straße. Dort hat sich die Realisierung aber verzögert.