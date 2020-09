Polizei : Polizei meldet zwei Mal Unfallflucht

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Daun/Gerolstein Gleich zwei Fälle von Unfallflucht meldet die Polizei Daun für das vergangene Wochenende: Am Samstagmittag kam es in Höhe der Einfahrt zum Kino-Parkplatz in Daun zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein laut Zeugenaussage dunkelfarbener BMW mit Fahrradträger am Heck sowie der Zahlenkombination 500 am Kennzeichen fuhr rückwärts vom Parkplatz, stieß gegen einen in der Leopoldstraße geparkten Wagen und entfernte sich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Gerolstein auf dem Parkplatz des HIT-Markts kam es am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 14 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Geschädigte hatte seinen rotfarbenen Toyota ordnungsgemäß in Richtung Kyll geparkt. Später stellte er fest, dass die vordere Stoßstange beschädigt wurde. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht.