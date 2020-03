Coronakrise : Zwei Corona-Ambulanzen werden gebaut

Daun/Gerolstein In Daun im Ex-Steakhaus und in Gerolstein im Hotel Löwenstein entstehen medizinische Einrichtungen.

Am Freitagabend hatte sich kaum jemand vorstellen können, dass die schon seit geraumer Zeit leerstehenden Flächen binnen kurzer Zeit „in einen ausstattungsfähigen Rohbau“ (Landrat Heinz-Peter Thiel) verwandelt würden. Aber schon am Samstag rückte unter anderem das Technische Hilfswerk an, um altes Mobiliar, Teppichböden, Deckenverkleidungen und Ähnliches in die laut Thiel „auf Zuruf in kürzester Zeit“ vom Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier bereitgestellten Container zu bringen. Diverse Handwerksbetriebe aus der Vulkaneifel und die Firma Technisat haben spontan Unterstützung zugesagt und in kürzester Zeit das frühere Restaurant in eine Baustelle umgewandelt. „Absolut unfassbar, was wir an Unterstützung erfahren haben“, sind Carsten Schnieder und Landrat Thiel begeistert vom Engagement. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, ergänzt der Arzt aus Birresborn. Noch aber ist einiges zu tun, bis die Ambulanz in Betrieb gehen kann.