Seit zwei Jahren Streit Neues Kapitel im Escher Lampenstreit

Es sei ein kleiner Erfolg für die Demokratie in der Verbandsgemeinde Gerolstein, dass der Landesbeauftragte für Informationsfreiheit eine Stellungnahme der Verwaltung fordere, warum ihm bisher eine Einsicht in den Nutzungs- Betriebs- und Wartungsvertrag der Straßenbeleuchtung in Esch nicht gewährt worden sei, freut sich Karl Hüppeler.