Regenerative Energie : Bauausschuss der VG Gerolstein will nur in Toplagen Windräder haben

Info

Der aktuelle Bestand:

Im Kreis Vulkaneifel stehen momentan 112 Windkraftanlagen (WKA), allein in der Verbandsgemeinde Gerolstein stehen 91 WKA – die meisten der Windräder drehen sich dort in der ehemaligen VG Oberen Kyll. Elf WKA sind in der VG Daun im Betrieb, zehn in der VG Kelberg.

Gestellte Neuanträge: Zur Zeit liegt bei der Kreisverwaltung Vulkaneifel ein Antrag für die Errichtung von sechs WKA vor: drei bei Bongard sowie drei bei Boxberg. Bei den geplanten Anlagen handelt es sich um Windräder des Typs Typ Siemens SWT-DD-142 mit 129 Metern Nabenhöhe und einer Gesamthöhe von 200 Metern. Jededieser Anlagen kann im Betrieb 4,1 Megawatt leisten.