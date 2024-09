15 Kandidaten Wahl der Jugendvertretung in der VG Gerolstein: Der Countdown läuft

Info

Mit ihrem Veto gegen die Preiserhöhung der Eintrittsgelder für Jugendliche im Freibad Gerolstein hat die Jugendvertretung in ihrer vergangenen Legislaturperiode wohl das dickste Ausrufezeichen gesetzt. In der Folge wurde die Erhöhung vom Verbandsgemeinderat zurück genommen. Die Idee, Tanzkurse einzuführen, die bei den jährlichen Abschlussbällen der Schulabgänger zumindest für rudimentär richtige Bewegungsabläufe sorgen und Tritte vor die Schienbeine verhindern, ist äußerst beliebt und wird gerne angenommen. Genau so, wie das Open Air-Kino an der Hillesheimer Stadtmauer, das bisher zwei extrem gut besuchte Vorführungen erlebt hat. Tanzkurse und Open-Air-Kino sollen fortgesetzt werden, ebenso soll es weiterhin ein Angebot geben zum Schlittschuhlaufen nach Bitburg zu fahren. Noch eine Idee, jedoch noch in der Planung: „Schauspielkurse für Jugendliche“, sagt Kandidatin Mia Flohr.