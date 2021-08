Wirtschaft : Corona stoppt Existenzgründungen in der Vulkaneifel nicht

Daun Die Pandemie hat den Neuunternehmen der Vulkaneifel nicht den Wind aus den Segeln genommen. Die Wirtschaftsförderungs­gesellschaft (WFG) des Vulkaneifelkreises bemerkt allerdings Veränderungen.

Wer gründet, will damit in der Regel einen eigenen, schon lang gehegten Lebenstraum verwirklichen und weiß, was er oder sie tut und kann. Der von der WFG auf Wunsch der Betroffenen eingerichtete Neuunternehmertreff – in Coronazeiten digital – setze unter anderem auch hier an und biete im Rahmen des Erfahrungsaustausches die Möglichkeit, Stärken und Schwächen der Idee oder der Qualifikation aufzuzeigen. Es entstehe ein Netzwerk mit handfesten Tipps, etwa zu guten Lieferanten, so dass der Einstieg in die Selbstständigkeit konkret erleichtert wird.