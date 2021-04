Pandemie : Corona: Zehn Neuinfektionen, Inzidenz steigt

Daun (red) Das Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel hat seit Mittwoch zehn weitere Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 gemeldet. In fünf Fällen handelt es sich um neue Einzelfälle. Bei den übrigen fünf handelt es sich um enge Kontaktpersonen der Kategorie I. Die Anzahl der positiv auf getesteten Personen erhöht sich im Kreis auf 1829 Personen.

Stand am Donnerstag, 22.April, 14 Uhr sind 161 Personen mit Wohnsitz im Landkreis akut an Covid-19 erkrankt. Davon befinden sich derzeit 7 Personen in stationärer Behandlung.