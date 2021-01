Abfallwirtschaft : Ausgemusterte Biotonnen werden in der Vulkaneifel zu neuen Abfallbehältern

Daun/Trier Die nicht mehr benötigten Tonnen werden ab dem 11. Januar eingesammelt. Nur knapp acht Prozent der Haushalte nutzen das Gefäß.

Mit dem Jahreswechsel 2019/2020 schien das Kapitel Biotonne im Kreis Vulkaneifel nach gut 20 Jahren beendet zu sein, als im Zug der Einführung des neuen Entsorgungssystems die Biogutcontainer aufgestellt wurden. Als aber die Initiative „Mehr Bürgerwille“ damals gut 11 000 Unterschriften pro Biotonne gesammelt hatte, konnte man nicht einfach am vorgesehenen Zeitplan festhalten. So wurde die für Mitte Januar 2020 terminierte Abholung der Biotonnen zunächst auf Eis gelegt (der TV berichtete).

Die Gegner des Containersystems hatten hingegen dafür plädiert, die Biotonne als einzige Möglichkeit für die Entsorgung von Biomüll wieder einzuführen – also zurück zu dem bis Ende 2019 praktizierten System. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Leerung der braunen Behältnisse in den Gebühren inbegriffen, seit 1. Januar 2021 ist sie aber zahlungspflichtig. Wer sie bestellt hat, zahlt nun knapp 112 Euro pro Jahr.

Das Interesse hat sich – sicher auch wegen der Kosten – in ziemlich überschaubaren Grenzen gehalten. Der Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) hatte gut 24 000 Schreiben rausgeschickt, um zu ermitteln, wer eine Tonne haben will. 4430 (unverbindliche) Rückmeldungen gingen ein, aber die Zahl der verbindlichen Bestellungen war noch mal deutlich niedriger.

„Die Zahl der Haushalte mit Anmeldung für die Biotonne liegt derzeit bei etwa 2000 Haushalten“, heißt es aus der ART-Zentrale in Trier. Was einer Quote von knapp acht Prozent der Haushalte entspricht. Zum Vergleich: Vor der Umstellung auf das Container-System nutzten 43 Prozent der Haushalte die Biotonne.

Nun steht die Abholung der nicht mehr benötigten Biotonnen bevor, sie werden ab 11. Januar abgeholt, bis Ende des Monats soll die Aktion abgeschlossen sein. Der ART verweist darauf, dass die (leeren) Tonnen am Straßenrand stehen sollen, auf Privatgrundstücken stehende Behälter werden nicht eingesammelt. Sollten einzelne Behälter dennoch nach dem Ende der Einsammlung am Straßenrand stehen, bittet der ART um Rückmeldung: per E-Mail an veranlagung@art-trier.de oder telefonisch (0651/94911212).