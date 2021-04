Pandemie : Trotz Ausgangssperre hohe Inzidenzwerte

Daun Aktuell liegt der Wert in der Vulkaneifel unter 100. In der Konferenz zur Corona-Lage zweifelt niemand daran, dass die Marke bald wieder überschritten ist.

In Gegensatz zu großen Städten gebe es im ländlichen Raum keine Hotspots, an denen Menschen nachts zusammenkämen, sagt Gieseking. „Eine von Bund und Land verhängte Ausgangssperre im Vulkaneifelkreis ist damit an sich nicht verhältnismäßig.“ Es werde damit auch die Möglichkeit genommen, individuell auf hohe Inzidenzwerte zu reagieren.

Aus dem Impfzentrum in Hillesheim kommen derweil gute Nachrichten: „Wir konnten am vergangenen Samstag 555 Impfungen verabreichen, am Sonntag 412“, sagt Imfkoordinator Dieter Schmitz. Das ist eine bemerkenswerte Leistung und mit viel Aufwand verbunden.“ Möglich wurde die erhöhte Menge der Impfungen dank einer Sonderzuweisung der Vakzine durch das Land. „Im Augenblick stellt sich die Lage so dar, dass am Wochenanfang das Kontingent an Impfstoffen relativ klein ist, aber zum Wochenende beträchtlich zunimmt. Das ist eine organisatorische Herausforderung, weil wir die Impflinge benachrichtigen müssen, wenn sie unvorhergesehen früher an die Reihe kommen“, sagt Schmitz. In den vergangenen Tagen sei es gelungen 2266 Menschen zu impfen: „Das ist ein großer Erfolg.“