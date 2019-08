Kulturgeschichte : Zeugnis der Geschichte bewahrt

Schalkenmehren (bs) Schalkenmehren ist nicht nur mit wegen der Naturschätze wie den Maaren beliebt, bekannt ist auch eine kulturgeschichtliche Thementour, die elf Kilometer lange Bildstockwanderung. Dabei stößt man auf sakrale Kleindenkmäler in Form von Bildstöcken und Wegekreuzen, Heiligenhäuschen, Flur- und Wegekapellen sowie verschiedene Motivkreuze als christliche Symbole aus drei Jahrhunderten.

Ein Restaurierungsatelier in Bonn wurde nach mit den Arbeiten an der Skulptur beauftragt. Ortsbürgermeister Peter Hartogh und Hermann Geibel holten vor einigen Wochen die Figur in Bonn ab, nun steht die Pieta wieder im „Johannes Heiligenhäuschen“ in Schalkenmehren. Küsterin Ilse Kurth und Nachbar Günter Schmitz haben die Patenschaft über das Heiligenhäuschen übernommen. Ilse Kurth wird für Blumenschmuck und Gedenkkerzen sorgen.