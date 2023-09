Pizza rund um die Uhr Wo in Gerolstein der neue Pizza-Automat steht und wie der italienische Klassiker auf Knopfdruck schmeckt

Am vergangenen Dienstag wurde der erste vollautomatische 24/7 Pizza-Automat in der Eifel in Betrieb genommen. Die beiden Betreiber, Michael Baillivet, seit acht Jahren Inhaber des Waschcenters XXL, und Uwe Koschel, Unternehmensberater in München, entschieden sich als Standort für Gerolstein. Direkt am Baumarktkreisel, unmittelbar neben der B410, stellte der Bauunternehmer Leander Reichle ein kleines Grundstück zur Verfügung. Dort wurden am Dienstag die beiden Automaten (Pizza und Getränke) aufgestellt. Schon von Weitem sind die beiden rot leuchtenden Automaten gut zu erkennen.