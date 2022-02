Grundstücksmarkt : In Gillenfeld nimmt die Nachfrage nach Baugrund kein Ende

Info

Um mit dem vorvertraglichen Grundstückserwerb beginnen zu können, können die entsprechenden Unterlagen per Post, bei der Gemeinde Gillenfeld, Am Markt 5, 54558 Gillenfeld, per Mail an ortsgemeinde.gillenfeld@vgdaun.de oder per Download auf der Internetseite der Gemeinde www.gillenfeld.de ab dem 4. Februar 2022 angefordert/abgerufen werden.