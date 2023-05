Stadt Hillesheim stellt „Alte Schreinerei“ zur Verfügung Kulturinitiative geht an den Start: Vier Monate, um sich zu beweisen und Erfahrungen zu sammeln

Das fehlte noch hier in diesem wunderschönen Städtchen“, ist Heike Plein überzeugt. Was die Architektin und zweite Stadtbeigeordnete meint, ist ein Forum für Kulturschaffende, ob Einzelperson, Gruppe oder Verein, um Bürgern und Gästen der Stadt und der Region gleichermaßen ein vielseitiges, lebendiges, Generationen übergreifendes kulturelles Angebot zu bieten. Was Heike Plein und – wie sich herausstellen sollte – viele andere „in diesem schönen Städtchen“ bisher vermissten, nimmt in diesen Tagen konkrete Gestalt an: Am kommenden Montag findet die Gründungsversammlung des Vereins „Kulturinitiative Hillesheim“ (KIH) statt, am 2. Juni geht ein erster, sich über vier Monate hinziehender Ausstellungszyklus an den Start.