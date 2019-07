Ausstellung : Autor, Lebensmaler, Menschenfreund, Wahl-Eifeler

Hillesheim/Schüller In Hillesheim sind Bilder des Niederländers Rob van der Lei zu sehen. Aufgelockert wird die Schau von so genannten „Plankies“.

(bb) Drei Mal „Loslassen“: So bringt Rob van der Lei - 1969 in den Niederlanden geboren, vor zwei Jahren in die Eifel umgezogen, neuerdings in Schüller lebend – den Charakter seiner Ausstellung auf den Punkt. Er deutet auf das zentral gehängte Bild, das „Loslassen“ heißt und eine Frau zeigt, die durch das Universum des Lichts schwebt. Das Bild habe der Ausstellung den Titel gegeben, sagt der Künstler. Also „Loslassen“ zum Zweiten. Und schließlich habe er auch privat losgelassen – „Anfang des Jahres meine Ehe und ein Bauprojekt“, erklärt Rob van der Lei. Wer aber wie die Gäste der Verbnissage die nachdenklichen Texte des Künstlers und Autors zu hören bekommt, spürt, dass sich das Loslassen in Vertrauen zu wandeln begonnen hat.