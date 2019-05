Verkehr : Stein drückt aufs Gaspedal

Hillesheim Hillesheims Stadtbürgermeister veranlasst kurz vor Ende seiner Amtszeit eine Bürgerbefragung zur Ortsumgehung. Von FWG-Frontmann Dieter Bernardy gibt es Gegenwind – und ein Flugblatt, das er an alle Haushalte verteilt hat.

Er ist nur noch wenige Tage im Amt, will es aber nochmal wissen. Matthias Stein (CDU), der seit rund 20 Jahren Stadtbürgermeister von Hillesheim ist, aber am 26. Mai bei der Kommunalwahl nicht mehr antritt, sorgt nochmals für Aufsehen. Er hat dieser Tage „in Abstimmung mit dem Stadtrat“, wie er betont, an alle Haushalte Hillesheims Schreiben versandt. Darin bittet er die Bürger, sich nochmals zum Thema „Ortsumgehung Hillesheim“ zu äußern.

Er begründet seinen Vorstoß so. „Im Sommer 2018 hat der Stadtrat auf meine Initiative hin mit 16 zu 1 Stimmen beschlossen, nochmals eine Bürgerbefragung zum Thema Ortsumgehung zu machen.“ Wegen der Fusion sei es bislang nicht dazu gekommen, da die Verwaltung sehr beschäftigt gewesen sei. Daher habe er jetzt nochmal darauf gedrängt, dass es nun geschehe, sagt Stein – und betont: „Ich habe Jahrzehnte für die Ortsumgehung gekämpft, hatte auch viel Gegenwind, vor allem von der FWG. Ich will mir aber nicht nachsagen lassen, dass ich das Thema habe schleifen lassen. Daher der ernuete Anlauf. Ich will wissen, wie die Bevölkerung dazu steht.“

Dieter Bernardy, Frontmann der starken Hillesheimer FWG und so etwas wie der Gegenspieler von Stein, kontert die Initiative des Stadtbürgermeisters – und zwar auf seine eigene Art. Er hat „als Privatinitiative und auf eigene Kosten“, wie er betont, ein einseitiges Flugblatt erstellt und 1400 Exemplare davon an die Haushalte in Hillesheim und den Stadtteilen verteilt. Darauf hinterfragt er die Umgehung und nennt Punkte, die in der offiziellen Befragung nicht genannt werden. Er listet folgende Nachteile einer ortsnahem Umgehung auf: eine „Verlagerung des Verkehrslärms in die Koblenzer Straße, hinauf auf die Acht bis hoch ins Baugebiet An den vier Bäumen“, eine „bis zu sechs Meter hohe Schallschutzmauer“, „Raubbau an der Natur“, und Hillesheim blockiere sich städtebaulich „für mindestens 100 Jahre durch dieses unsägliche Verkehrsprojekt“. Bernardy sagt: „Die offizielle Befragung ist so angelegt, dass man ja quasi nur mit Ja stimmen kann – sehr einseitig. Und das wollte ich nicht so stehenlassen.“