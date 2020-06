Wasserwirtschaft in Kirchweiler : Ein neues Werk für ein wichtiges Lebensmittel

Voraussichtlich bis Herbst wird noch an der neuen Pumpstation in Kirchweiler gebaut. Foto: Stephan Sartoris Foto: TV/Stephan Sartoris

Kirchweiler/Daun Investition von mehr als zwei Millionen Euro: In Kirchweiler entstehen Wasserwerk und Pumpstation.

Autofahrer, die auf der Landesstraße 28 unterwegs sind, passieren schon seit fast einem Jahr eine Baustelle bei Kirchweiler. Aber was entsteht dort eigentlich? 2,35 Millionen Euro werden in den Neubau des Wasserwerkes und der Pumpstation in Kirchweiler investiert. Das bisherige Werk wurde 1955 in Betrieb genommen, 61 Jahre später ergab ein Gutachten, dass sich eine Sanierung nicht mehr lohnen würde, seien doch erhebliche Reparaturen sowie eine Erneuerung der gesamten technischen Ausrüstung erforderlich. 2017 wurde der Entwurf für eine neues Wasserwerk erarbeitet, 2018 erfolgte die Genehmigung, und seit Juli vergangenen Jahres wird gebaut.