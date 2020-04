Straßenbau : Baubeginn am Montag: In Nollenbach entsteht ein Linksabbiegestreifen

Baubeginn am Montag: In Nollenbach entsteht ein Linksabbiegestreifen

Üxheim (red) Wegen der Umgestaltung des Knotenpunkts Landesstraße (L) 10/Kreisstraße (K) 69 mit Bau eines Linksabbiegestreifens bei Nollenbach kann es vom 27. April bis voraussichtlich 31. Juli zu Behinderungen für den Verkehr kommen.

Die Fahrbahn wird nach Mitteilung des Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein für die Arbeiten verengt, der Verkehr wird per Ampelanlage geregelt. Die Straßenbauarbeiten im Zuge der K 69 zwischen dem Ortsende Leudersdorf und Nollenbach können in dieser Zeit nur unter einer Vollsperrung erfolgen. Eine Umleitung für den Verkehr wird laut LBM ab der Einmündung K 74/K 69 in Leudersdorf über die K 69 – K 74 – L 10 bis zur Einmündung L 10/K 69 bei Nollenbach und umgekehrt eingerichtet.