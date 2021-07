Technik : Standort für neuen 5G-Mast bei Pelm ist umstritten

An dieser Stelle dicht oberhalb der Gemeinde Pelm will die Telekom einen 5-G-Funkmast errichten. Der Gemeinderat hat dem Plan mit knapper Mehrheit zugestimmt, doch einige Anwohner haben große Bedenken - allen voran (von links) Klaus Müller, Thea Merkelbach und Leo Zimmer. Foto: Vladi Nowakowski

Pelm Nur wenige Minuten Fußweg oberhalb von Thea Merkelbachs Haus im Burgblick, erschließt sich ein großartiger Blick auf die Kasselburg auf der gegenüberliegenden Seite des Kylltals. „Und genau hier will die Telekom mit Zustimmung der Gemeinde einen 50 Meter hohen Betonmast errichten“, erzählt die Schriftstellerin und Bürgerin Pelms.

Von Vladimir Nowakowski

Nicht nur, dass der Turm am geplanten Standort weithin sichtbar sei und ihrer Meinung nach den Blick auf Pelm verschandelt, stört sie. „Die Strahlung eines 5G-Sendemastes ist gesundheitsgefährdend. Diese Anlage soll unmittelbar neben der Ortsbebauung errichtet werden – und dazu lediglich 350 Meter Luftlinie vom Kindergarten des Ortes entfernt“, sagt Merkelbach.

Der Gemeinderat hatte sich im Juni mit sechs zu fünf Stimmen, bei einer Enthaltung, für den Standort „Baarley“ entschlossen. „In Pelm ist ein besseres Funknetzwerk notwendig“, sagt Ortsbürgermeister Leo Meeth. Eine Analyse der Deutschen Telekom habe ergeben, dass dazu nur zwei Standorte in Frage kommen: Auf der Baarley, oberhalb der Wohngebiete „Studentenfeld“ und „Im Grundacker“, oder auf dem Gelände des ehemaligen Kalkwerkes Akdolit im Hang gegenüber. Nur von diesen Punkten aus sei eine flächendeckende Funknetzversorgung machbar, besagt der Abschlussbericht der Telekom. Somit gebe es eine Alternative, sagen Leo Zimmer und Theo Müller, die Thea Merkelbach auf dem Weg hoch zur Baarley begleiten.

Müller, Gemeinderatsmitglied, hatte gegen den nun geplanten Standort gestimmt. „Doch das Betriebsgelände des Kalkwerkes ist nicht in Gemeindebesitz. Somit entgehen Pelm die zu erwartenden Pachteinnahmen von rund 3000 Euro im Jahr.“ Ob der Ort es nötig hätte, für solch kleines Geld nicht nur eventuell die Gesundheit seiner Bürger und darüber hinaus ein geplantes Neubaugebiet in unmittelbarer Nähe des Funksendemastes aufs Spiel zu setzen, bezweifelt der Pelmer Leo Zimmer. „Noch dazu werden die Eigenheime rund um den Mast gravierend an Wert verlieren – und das alles für ein Taschengeld“, sagt er.

Auch Ratsmitglied Theo Müller sieht eine Verhältnismäßigkeit nicht gegeben: „Pelm ist an das Glasfasernetz angeschlossen“, sagt er. „Selbstverständlich haben alle Einwohner auch ein Anrecht auf eine leistungsstarke Funknetzversorgung – aber wer braucht sie wirklich, und was wollen wir dafür in Kauf nehmen?“, fragt Müller. Vorrangig habe wohl die Telekom ein starkes Interesse

an dem Bau des Sendemastes, vermuten Merkelbach, Zimmer und Müller.

„Die Pelmer wurden im Vorfeld nicht ausreichend informiert – es muss dazu eine Bürgerbefragung stattfinden“, sagen die drei. Thea Merkelbach hat die Sache inzwischen in die Hand genommen und verteilt in Pelm ein Infoblatt zum geplanten 5G-Mast. Auf dem Papier kann jeder Bürger, der den Bau der Anlage ablehnt, einen Einwand an die Gemeindeverwaltung Pelm unterschreiben.

Den TV hat unlängst auch der Brief eines jungen Ehepaares aus Pelm erreicht: „Wenn der Funkmast gebaut wird, ziehen wir weg“, schreiben die beiden. „Unser Haus steht nicht allzu weit vom geplanten Standort entfernt, und wir werden die Gesundheit unserer Familie nicht gefährden.“ Auf der anderen Seite gebe es unter den Einwohnern viel Zustimmung für das Vorhaben, erzählt Ortsbürgermeister Leo Meeth. „Der Gemeinderat hat sich die Entscheidung wahrlich nicht leicht gemacht, das ist dem knappen Ergebnis ja anzusehen.“ Doch es sei nun mal eine demokratische Entscheidung und er bitte, diese Tatsache zu respektieren – „zumal wir ein dreiviertel Jahr dazu öffentlich beraten haben“. Das Votum der Gemeinderats sei gefallen, sagt auch Ratsmitglied Müller.

