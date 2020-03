Engagement : Frauen nähen Atemmasken in Heimarbeit

Marlies Diederichs (mit dem Bügeleisen) aus Kalenborn-Scheuern und Marianne Walter aus Roth stellen in Heimarbeit und nach exakten Vorgaben Behelfs-Atemmasken für Senioren und Risokogruppen her: aus Baumwollstoff, Bänden und Draht. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein-Roth/Kalenborn-Scheuern/Duppach Ehenamtliche aus Roth, Kalenborn-Scheuern und Duppach stellen zuhause und nach ärztlicher Vorgabe Behelfs-Atemschutz her, der an Senioren verteilt werden soll.

Landauf, landab wird derzeit über den Mangel an Hygienartikeln, Desinfektionsmittel und Schutzbekleidung geklagt. In Gerolstein-Roth, Kalenborn-Scheuern und Duppach werden die Ärmel hochgekrempelt und konkret etwas dagegen getan: Frauen, die gut nähen können, sowie weitere Helferinnen und Helfer wollen Atemschutzmasken in Heimarbeit herstellen. Zudem sollen kleine Flaschen mit Desinfektionsmittel abgefüllt werden. „Der Anfang ist gemacht, Ende nächster Woche wollen wir die ersten Pakete (jeweils zwei Masken und eine Flasche) schnüren und an Senioren und Risikopersonen wie Kranke verteilen“, sagt Gotthard Lenzen. Der Ortsvorsteher von Roth hat nach eigenem Bekunden mit seinem Nachbarn, Dr. Norbert Brochhausen, der seit mehr als 20 Jahren eine Praxis für Allgemeinmedizin in Gerolstein betreibet, die Aktion „Bürger gegen Corona“ ins Leben gerufen.