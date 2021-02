Natur : Maarbach in Schalkenmehren gibt bis heute so manches Rätsel auf

Schalkenmehren Die Quelle des Bächleins ist in Schalkenmehren noch leicht auszumachen, was dann passiert, ist aber nicht sofort ersichtlich.

In der St.-Martin-Straße, nahe des heutigen Getränkemarktes Diewald in Richtung Dorfmitte “Bergbrück”, lag bis etwa 1949 eine große Viehtränke – genau, gespeist vom Maarbach – an der die Dorfbauern ihre Kühe tränkten. Von dort aus fließt das Bächlein weiter in den „Aul“, in den offenen Lauf durch verschiedene Wiesen (Langen Päsch) bis er in einer Art „Biotop“ vor dem ehemaligen Bahndamm, vor dem Maare-Moselweg in einer größeren Wasseransammlung endet.